قرب أبرز منشأة عسكريّة... إنفجار كبير يهزّ مدينة إيرانيّة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع إنفجار كبير بالقرب من قاعدة الإمام علي الصاروخية في مدينة خرم آباد، إحدى أهم المنشآت العسكرية في غربي ، التي تُستخدم لتخزين وتجهيز الصواريخ الباليستية.



وأضافت أنّ "الانفجار الذي وقع في قاعدة الإمام علي الصاروخية التي تقع في جبال مدينة خرم آباد كان شديدًا للغاية".





