الأمير جورج زار مؤسسة خيريّة... وأعدّ وجبة الغذاء للمحتاجين

شارك البالغ من العمر 12 عاماً، والده الأمير في زيارة تطوعية لمؤسسة "The Passage" الخيرية في ، التي تُقدّم الدعم للمشردين.

وخلال الجولة، اطلع الأمير على دفتر الزوار الأصلي، وأضاف توقيعه الخاص، في مشهد مؤثر أمام والده الذي أشار إلى والدته الأميرة الراحلة ديانا قائلاً: "هذه والدتي".

وساهم الأمير جورج مع والده في إعداد وجبة الغداء، وتجهيز حقائب الرعاية التي تحتوي على مستلزمات أساسية وقسائم للمتضررين، وتزيين المتبرع بها من دير وستمنستر.

وتُعدّ هذه الزيارة استمراراً لتقليد بدأه الأمير ويليام قبل 32 عاماً، عندما زار المأوى مع والدته الراحلة عام 1993. (ارم نيوز)