Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الأمير جورج زار مؤسسة خيريّة... وأعدّ وجبة الغذاء للمحتاجين

Lebanon 24
21-12-2025 | 06:34
شارك الأمير جورج البالغ من العمر 12 عاماً، والده الأمير ويليام في زيارة تطوعية لمؤسسة "The Passage" الخيرية في لندن، التي تُقدّم الدعم للمشردين.
 
وخلال الجولة، اطلع الأمير جورج على دفتر الزوار الأصلي، وأضاف توقيعه الخاص، في مشهد مؤثر أمام والده الذي أشار إلى والدته الأميرة الراحلة ديانا قائلاً: "هذه والدتي".
 
وساهم الأمير جورج مع والده في إعداد وجبة الغداء، وتجهيز حقائب الرعاية التي تحتوي على مستلزمات أساسية وقسائم للمتضررين، وتزيين شجرة عيد الميلاد المتبرع بها من دير وستمنستر.
 
وتُعدّ هذه الزيارة استمراراً لتقليد بدأه الأمير ويليام قبل 32 عاماً، عندما زار المأوى مع والدته الراحلة عام 1993. (ارم نيوز)
 
 
عربي-دولي

منوعات

شجرة عيد الميلاد

عيد الميلاد

الأمير جورج

ارم نيوز

جورج ال

لندن

تابع
