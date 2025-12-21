"برنامج الأغذية العالمي": 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

قدّر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية وغيرها في بنحو 33 مليون شخص، وفق "وفا".



وأعلن البرنامج الأسبوع الماضي أنه "سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة، بسبب نقص التمويل، بدءًا من شهر كانون الثاني المقبل".

