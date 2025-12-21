مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها

كشفت التحقيقات في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية إضافة إلى 27 آخرين، مفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات داخل غرفة نوم المتهمة، عُثر عليها على هاتفها، وكانت محفوظة داخل تطبيق خاص، تضمنت مشاهد اعتداء جنسي وتعذيب لأحد الأشخاص داخل غرفة نومها، بينما وظهر المجني عليه ويدعى م.ش وكان يعمل سائقا لديها، في حالة تعرٍّ وعليه آثار إصابات وجروح واضحة.



وأقرت المتهمة في التحقيقات بأن الفيديوهات صُورت داخل غرفة نومها بالفعل، وأن الصوت النسائي في المقاطع يعود لها، لكنها قدمت رواية مختلفة لتفاصيل الواقعة.



وزعمت أن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها إلى ، ودخل المنزل من دون علمها، وعندما واجهته وهددته بإبلاغ الشرطة توسل إليها، قبل أن يتطور الأمر بوصول أشخاص تابعين لجهة عمله الجديدة، ووقوع مشاجرة انتهت بتصوير هذه المقاطع.



ودافعت المتهمة عن نفسها وعلاقاتها بباقي المتهمين في القضية، قائلة إنها تعرفت على أحدهم أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل، وتطورت العلاقة بينهما إلى ارتباط عاطفي قبل أن تشك في سلوكه وتقرر الابتعاد عنه، مؤكدة أن تلك العلاقة كانت سببا في الزج باسمها بالقضية.



ونفت سارة خليفة إدارتها أو تأسيسها لأي تشكيل عصابي، لكن التحقيقات أثبتت وفقا لأوراق القضية، ضخ المتهمة أموالا طائلة لتمويل نشاط العصابة، وعقد لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على استيراد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة. (روسيا اليوم)

