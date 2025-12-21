تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها

Lebanon 24
21-12-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1458130-639019246674212800.png
Doc-P-1458130-639019246674212800.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت التحقيقات في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة إضافة إلى 27 آخرين، مفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات داخل غرفة نوم المتهمة، عُثر عليها على هاتفها، وكانت محفوظة داخل تطبيق خاص، تضمنت مشاهد اعتداء جنسي وتعذيب لأحد الأشخاص داخل غرفة نومها، بينما وظهر المجني عليه ويدعى م.ش وكان يعمل سائقا لديها، في حالة تعرٍّ وعليه آثار إصابات وجروح واضحة.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بأن الفيديوهات صُورت داخل غرفة نومها بالفعل، وأن الصوت النسائي الظاهر في المقاطع يعود لها، لكنها قدمت رواية مختلفة لتفاصيل الواقعة.

وزعمت خليفة أن السائق استغل حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها إلى محافظة الإسكندرية، ودخل المنزل من دون علمها، وعندما واجهته وهددته بإبلاغ الشرطة توسل إليها، قبل أن يتطور الأمر بوصول أشخاص تابعين لجهة عمله الجديدة، ووقوع مشاجرة انتهت بتصوير هذه المقاطع.

ودافعت المتهمة عن نفسها وعلاقاتها بباقي المتهمين في القضية، قائلة إنها تعرفت على أحدهم أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل، وتطورت العلاقة بينهما إلى ارتباط عاطفي قبل أن تشك في سلوكه وتقرر الابتعاد عنه، مؤكدة أن تلك العلاقة كانت سببا في الزج باسمها بالقضية.

ونفت سارة خليفة إدارتها أو تأسيسها لأي تشكيل عصابي، لكن التحقيقات أثبتت وفقا لأوراق القضية، ضخ المتهمة أموالا طائلة لتمويل نشاط العصابة، وعقد لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة. (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تعتقل أحد ابرز الوجوه الإعلامية في قضية مخدرات
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إعلامي تركيّ شهير متورّط بتجارة المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

محافظة الإسكندرية

المواد الكيميائية

روسيا اليوم

سارة خليفة

المصرية

الظاهر

روسيا

خليفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21
Lebanon24
10:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24