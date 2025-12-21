تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مأساة في غزة... مقتل 3 نساء جراء إنهيار منزل عليهن

Lebanon 24
21-12-2025 | 07:49
لقيت 3 نساء فلسطينيات حتفهن، وفُقد زوجان من عائلة واحدة، جراء انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقالت مصادر لوكالة "وفا"، إن المنزل أنهار بسبب التصدعات التي لحقت به جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. (الإمارات 24)
 
 
