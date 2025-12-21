مأساة في غزة... مقتل 3 نساء جراء إنهيار منزل عليهن

لقيت 3 نساء فلسطينيات حتفهن، وفُقد زوجان من عائلة واحدة، جراء انهيار منزل في حي الشيخ بمدينة غزة.



وقالت مصادر لوكالة "وفا"، إن المنزل أنهار بسبب التصدعات التي لحقت به جراء القصف المتواصل. (الإمارات 24)

