عربي-دولي
عراقجي: طهران لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب
Lebanon 24
21-12-2025
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقر
وزير الخارجية
الإيرانية
عباس عراقجي
بتعرض المنشآت النووية الإيرانية "لأضرار جسيمة"، مؤكدا في الوقت عينه أن البرنامج
النووي
لم يقض عليه، وأن
طهران
لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم "ضمانات كاملة" تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.
وقال
عراقجي
، في مقابلة مع قناة "
روسيا اليوم
"، إن "الحقيقة هي أن منشآتنا تعرضت لأضرار، وبشكل جسيم"، لكنه شدد على أن "تقنيتنا ما زالت قائمة، والتكنولوجيا لا يمكن قصفها"، مضيفا أن "عزمنا وإرادتنا لا يزالان قائمين".
وأكد
وزير الخارجية الإيراني
أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، "حقا مشروعا كاملا"، مضيفا: "لقد طورنا هذه التكنولوجيا بأنفسنا، وقدم علماؤنا تضحيات كبيرة في سبيلها، كما ضحّى شعبنا أيضا؛ إذ عانى من
العقوبات
، وها هو اليوم يعاني من حرب مدمرة للغاية. لذلك لا يمكننا التنازل عن حقوقنا".
وفي مقابل ذلك، أعلن عراقجي استعداد طهران لتقديم ضمانات دولية، قائلا: "نحن مستعدون لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجنا سلمي وسيبقى سلميا إلى الأبد". (سكاي نيوز عربية)
