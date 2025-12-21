أفادت قناة "كان" الإسرائيليّة، أنّ الحاخام اليهوديّ مندل كاستل زار المواطن السوري أحمد الأحمد "بطل سيدني" الذي أوقف الهجوم على حفل يهوديّ.

وأشارت القناة الإسرائيليّة إلى أنّ "اللقاء كان مؤثراً، وعقد في أحد مستشفيات سيدني بين كاستل صهر الحاخام شلانجر، الذي قُتل في الهجوم". (ارم نيوز)