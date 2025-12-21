زامير: إيران كانت وراء خطط حصارنا وتدميرنا

أكد ، الجنرال إيال زامير، أن " كانت وراء خطط تهدف إلى تدمير "، وأضاف أنها قامت بتمويل وتسليح ما وصفه بـ"الحصار الخانق" حول بلاده.



ونقلت صحيفة "معاريف" عنه قوله، إن "إسرائيل ستواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أي تهديد وفي أي جبهة، كلما دعت الحاجة"، مؤكدًا على " الجيش بالدفاع عن وسيادتها".



أمس السبت، قالت مصادر أميركية وإسرائيلية إن رئيس الوزراء يعتزم إطلاع على خيارات عسكرية محتملة؛ لتوجيه ضربات جديدة لإيران، في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة من تسارع برنامج للصواريخ الباليستية. (إرم نيوز)

