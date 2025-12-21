تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"

Lebanon 24
21-12-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1458154-639019295475356052.png
Doc-P-1458154-639019295475356052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت إيران اليوم الأحد، الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع بشأن موافقة السلطات على رفع الحظر عن تطبيق "تيليغرام".

جاء النفي على لسان رسول جليلي، عضو مجلس الأمن السيبراني الإيراني، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات.

وأكد جليلي في منشور له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه لم يتم عقد أي اجتماع بهذا الشأن في الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى مصادقة المجلس على "استراتيجية 32 بندًا" التي يجب تنفيذها تدريجيًا.

وشدد على أن مواضيع مثل، قانون الأخبار المزيفة، وإقرار سند تقاسم إيرادات المحتوى لا تزال في قائمة الانتظار للمراجعة والتنفيذ.
 
وأكد على ضرورة وجود "حوكمة قانونية" في الفضاء الإلكتروني للبلاد، موضحًا أنه إذا وافق تيليغرام على الالتزام بالقوانين التي وضعها المجلس، سيتم النظر في إمكانية رفع الحظر عليه في وقت لاحق. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية قريب جداً وسنقوم بتدشين أجهزة "سكانر" في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن وزارة التجارة الصينية: بيجين تزيل الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران تنفي تدخلها في الشأن اللبناني و"الخارجية" تستغرب الحديث عن تأخير في اعتماد السفير الإيراني الجديد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

مجلس الأمن

يوم الأحد

الإيراني

عضو مجلس

التزام

أخبار

جليلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21
Lebanon24
10:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24