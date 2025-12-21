تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إيران تنفي رفع الحظر عن "تيليغرام"
Lebanon 24
21-12-2025
|
08:52
photos
0
نفت
إيران
اليوم الأحد، الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع بشأن موافقة السلطات على رفع الحظر عن تطبيق "تيليغرام".
جاء النفي على لسان
رسول
جليلي
، عضو
مجلس الأمن
السيبراني
الإيراني
، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات.
وأكد جليلي في منشور له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه لم يتم عقد أي اجتماع بهذا الشأن في الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى مصادقة المجلس على "استراتيجية 32 بندًا" التي يجب تنفيذها تدريجيًا.
وشدد على أن مواضيع مثل، قانون الأخبار المزيفة، وإقرار سند تقاسم إيرادات المحتوى لا تزال في قائمة الانتظار للمراجعة والتنفيذ.
وأكد على ضرورة وجود "حوكمة قانونية" في الفضاء الإلكتروني للبلاد، موضحًا أنه إذا وافق تيليغرام على الالتزام بالقوانين التي وضعها المجلس، سيتم النظر في إمكانية رفع الحظر عليه في وقت لاحق. (إرم نيوز)
