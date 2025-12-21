تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تقريراً لصحيفة " " الإسرائيليّة، قال إنّ " - الأميركي يهزّ " في إشارة لعملية التحالف ضدّ تنظيم "داعش".



وقال تقرير الصحيفة الإسرائيليّة، إنّ "الجيش الأميركي شنّ عمليات عسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهاجم مواقع تابعة لـ"داعش" في سوريا، ردًا على حادثة أطلق فيها أحد عناصر التنظيم النار على دورية عسكرية أميركية هناك، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطن أميركي".



وبالتزامن مع الهجوم الأميركي، أشارت "معاريف" إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ يُواصل عملياته ضدّ خلايا داعش التي تسعى إلى ترسيخ وجودها في مرتفعات ".



وتطرّقت إلى "عملية ليلية لقوات ، وإلقاء القبض على مشتبه به يعمل لصالح "داعش" في جنوب سوريا".



وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مواقع أسلحة ومصادرتها خلال العملية. وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش عمليات المراقبة في مرتفعات الجولان جنوب سوريا في محاولة لمنع تنظيم داعش من ترسيخ وجوده".



ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إنّ "الجيش الإسرائيلي نفّذ خلال الأشهر الأخيرة عمليات ضدّ عشرات الشخصيات المرتبطة بتنظيم داعش والتي كانت تنشط في الجولان. وقد اعتُقل بعضهم ونُقلوا إلى لاستجوابهم".



ووفقًا للمصدر عينه، فإن "المشتبه به الذي اعتُقل ليلة السبت شخصية مرتبطة بتنظيم داعش، وبالتالي يُشتبه في محاولته قيادة مخططات إرهابية".



وأضاف المصدر: " ، كنا نتابع العديد من نشطاء التنظيم خلال الأشهر الماضية، ومن عملية اعتقال إلى أخرى نكتشف المزيد. وقد نُقل للاستجواب، وسنكتشف المزيد بالتأكيد من خلال متابعته. وبشكل عام، هناك جهدٌ مبذول لاعتقال النشطاء المرتبطين بتنظيم داعش". (عربي 21)

