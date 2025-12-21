ماكرون يُوافق على بناء حاملة طائرات جديدة... متى ستدخل الخدمة؟

أعلن عن موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، صممت لتحل مكان الحاملة " "، على أن تدخل الخدمة في العام 2038.

وقال : "ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهدا على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، وستكون قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر".



