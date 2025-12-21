رقم تاريخيّ... كم مسافر استقبل مطار روما في عام واحدٍ؟

حقق مطار فيومينشينو رقما قياسيا في العام 2025 بلغ 50 مليون مسافر.

وقد تحقق هذا الرقم القياسي قبيل عطلة ، حيث تتوقع شركة "أيروبورتي دي " التابعة لمجموعة "مونديز"، استقبال مليوني مسافر خلال الفترة الممتدة من 22 كانون اول حتى 7 كانون الثاني، إضافةً إلى 180 ألف مسافر متوقعين في مطار "جي. بي. باستين" في تشامبينو.



وأكد مدير دار الصحافة في أن "32 مليون شخص زاروا الفاتيكان بمناسبة اليوبيل سنة 2025".