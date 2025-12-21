تصعيد في بحر إيجة.. هل المُواجهة العسكريّة بين تركيا وإسرائيل "قريبة جدّاً"؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة قالت إنّ "توغلات في المجال الجوي اليوناني خلال الـ24 ساعة الماضية، قد تنهي الهدوء النسبي في بحر إيجة".

وأضافت "معاريف"، أنّ "نشاط تركيا شمل تشكيلًا من طائرتين مقاتلتين مسلحتين من طراز "F-16"، وطائرة دورية بحرية من طراز "ATR–72"، وطائرة مسيَّرة، وتمّ تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي اليوناني، و4 انتهاكات لأنظمة الملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران في العاصمة أثينا".



وفيما يضع التقييم اليوناني الواقعة في سياق استراتيجي أوسع للتصعيد، تؤكد تقديرات إسرائيلية أن تنامي نشاط تركيا العسكري، يعود بالأساس إلى رد فعل أنقرة الحاد على وصول الفرقاطة اليونانية الجديدة "كيمون" الوشيك إلى البحرية في "سلاميس".



وترى أن دخول الفرقاطة الحديثة الخدمة أثر على التوازن الدقيق في المنطقة.



ووصف مسؤولون أمنيون يونانيون هذه التطورات بأنها "عالية الخطورة"، محذرين من أن أدنى خطأ خلال هذه المناورات قد يؤدي إلى أزمة عسكرية خطيرة بين البلدين.



وبحسب "معاريف"، أشارت تقديرات إلى أن تؤكد في المقابل أن السبب الرئيس في التصعيد ، ليس بعيدًا عن توجيه رسائل مباشرة إلى تل أبيب، مفادها: "المواجهة العسكرية مع إسرائيل قريبة جدًا".



وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل عبر تعزيز تحالفها العسكري الأخير مع اليونان وقبرص، هددت تحركات تركيا في منطقة شرق المتوسط وسوريا، وحالت دون تحويل الأخيرة إلى "محمية تابعة لها"، فضلًا عن سعي أنقرة للعمل في إطار القوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة. (ارم نيوز)