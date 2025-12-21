تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تصعيد في بحر إيجة.. هل المُواجهة العسكريّة بين تركيا وإسرائيل "قريبة جدّاً"؟

Lebanon 24
21-12-2025 | 12:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة  قالت إنّ "توغلات تركيا في المجال الجوي اليوناني خلال الـ24 ساعة الماضية، قد تنهي الهدوء النسبي في بحر إيجة".
 
وأضافت "معاريف"، أنّ "نشاط تركيا شمل تشكيلًا من طائرتين مقاتلتين مسلحتين من طراز "F-16"، وطائرة دورية بحرية من طراز "ATR–72"، وطائرة مسيَّرة، وتمّ تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي اليوناني، و4 انتهاكات لأنظمة الملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران في العاصمة أثينا".

وفيما يضع التقييم اليوناني الواقعة في سياق استراتيجي أوسع للتصعيد، تؤكد تقديرات إسرائيلية أن تنامي نشاط تركيا العسكري، يعود بالأساس إلى رد فعل أنقرة الحاد على وصول الفرقاطة اليونانية الجديدة "كيمون" الوشيك إلى القاعدة البحرية في "سلاميس".

وترى تل أبيب أن دخول الفرقاطة الحديثة الخدمة أثر على التوازن الدقيق في المنطقة.

ووصف مسؤولون أمنيون يونانيون هذه التطورات بأنها "عالية الخطورة"، محذرين من أن أدنى خطأ خلال هذه المناورات قد يؤدي إلى أزمة عسكرية خطيرة بين البلدين.

وبحسب "معاريف"، أشارت تقديرات إلى أن إسرائيل تؤكد في المقابل أن السبب الرئيس في التصعيد التركي، ليس بعيدًا عن توجيه رسائل مباشرة إلى تل أبيب، مفادها: "المواجهة العسكرية مع إسرائيل قريبة جدًا".

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل عبر تعزيز تحالفها العسكري الأخير مع اليونان وقبرص، هددت تحركات تركيا في منطقة شرق المتوسط وسوريا، وحالت دون تحويل الأخيرة إلى "محمية تابعة لها"، فضلًا عن سعي أنقرة للعمل في إطار القوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة. (ارم نيوز)
الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

القاعدة

تل أبيب

التركي

سوريا

