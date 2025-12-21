تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
21-12-2025 | 11:48
استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك، حيث بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتحسين جودة الحياة ودعم مسارات التنمية المستدامة.


وتناول اللقاء إستراتيجية دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب شراكاتها الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتسريع اعتماد الحلول الرقمية.


كما شدّد الطرفان على أهمية الشراكات العالمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزّز جاهزية الدول والمؤسسات لقيادة التحوّل الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل

















دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الشيخ محمد بن زايد

الذكاء الاصطناعي

الإمارات العربية

العربية المتحدة

دولة الإمارات

إيلون ماسك

