بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وتناول اللقاء إستراتيجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب شراكاتها الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتسريع اعتماد الحلول الرقمية.كما شدّد الطرفان على أهمية الشراكات العالمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزّز جاهزية الدول والمؤسسات لقيادة التحوّل الرقمي ومواجهة تحديات .