|
|
عربي-دولي

الحشد العسكري الأميركي يضغط على كوبا ويهدد إمدادات النفط

Lebanon 24
21-12-2025 | 14:31
Doc-P-1458248-639019496752575588.jpg
Doc-P-1458248-639019496752575588.jpg photos 0
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اقتصاد كوبا، الذي يعتمد منذ فترة طويلة على النفط الفنزويلي الرخيص، يعاني من صعوبة في العمل نتيجة للحشد العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تُصعّد ضغوطها على الحليف الرئيس لهافانا، نظام نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي القوي، الذي أبقى الدولة الشيوعية واقفة على قدميها بفضل النفط الرخيص. والآن، باتت صادرات النفط الفنزويلية مُهددة بسبب حصار جزئي يستهدف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، وهي الناقلات التي تحمل نحو 70% من نفط البلاد الخام. 

لطالما كانت فنزويلا عصب الاقتصاد الكوبي منذ عام 1999، حين وصف الرئيس آنذاك هوغو تشافيز البلدين بأنهما مرتبطان "في بحر من السعادة". وقد أرسلت كوبا مدربين رياضيين وأطباء وعناصر استخبارات مضادة إلى فنزويلا، وكان هدفهم الأخير استئصال الخونة الذين قد يُطيحون بتشافيز. ردّت فنزويلا بشحن 100 ألف برميل من النفط إلى كوبا يوميًا.

وقد انخفضت شحنات النفط المدعومة بشكل كبير إلى 30 ألف برميل يوميًا. ولا يزال عملاء من جهاز المخابرات الكوبي المرموق متواجدين في فنزويلا، حيث يعملون على تطهير الجيش والمسؤولين الحكوميين غير الموالين، مما يضمن بقاء مادورو في السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد كوبا الكبير على فنزويلا يعني أن الحكومة الشيوعية الكوبية تبذل قصارى جهدها لمنع مادورو - الذي تلقى تدريبه في كوبا خلال شبابه - من التنحي عن منصبه في أكبر تحدٍّ يواجهه بعد ما يقرب من 13 عامًا في الحكم. وهذا يعني ضمان وجود حراسة أمنية مشددة ومساعدين موالين له دائمًا، مع منع أي شخص من حمل الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

وقال توماس أ. شانون جونيور، دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى سابق كان على تواصل دائم مع النظام الفنزويلي: "إنهم يعتنون جيدًا بنيكولاس مادورو وخلفائه المباشرين. لن يستسلم الكوبيون بسهولة".

لا تملك الحكومة الكوبية الكثير لردع القوة العسكرية الأمريكية، لكنها نددت بشدة بالحشد العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، وخاصةً حادثة الاستيلاء على ناقلة النفط.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أحد الأيام: "كما حدث في عهد دريك ومورغان، أطلق دونالد ترامب العنان لقراصنته على ناقلة نفط فنزويلية، واستولوا على حمولتها بوقاحة كاللصوص. قواعد العدو هي أنه لا توجد قواعد".

وأفاد كوبيون نزحوا، بالإضافة إلى آخرين في الجزيرة تحدثوا عبر الهاتف، بأن القمامة تتراكم، وأن الأمراض المعدية مثل حمى الشيكونغونيا وحمى الضنك تنتشر، وأن العديد من الأطفال لا يذهبون إلى مدارسهم. كما أن المياه شحيحة بشكل متقطع، ما يجعل الكوبيين عاجزين أحيانًا عن الاستحمام أو غسل الأطباق أو استخدام المراحيض.

من جهته، قال توريس بيريز، الخبير الاقتصادي الكوبي في الجامعة الأمريكية بواشنطن، مشيرًا إلى الضربة الناجمة عن انخفاض شحنات النفط الخام الفنزويلية: "يمكن القول إن الوضع بلغ أسوأ حالاته، لكننا نعلم أيضًا أنه قد يزداد سوءًا. إذا استمر انخفاض تلك الشحنات في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فسيكون الوضع غير قابل للاستمرار".

ووفقا للصحيفة، يُغطي النفط الخام الفنزويلي اليوم نحو 40% من احتياجات كوبا النفطية المستوردة، وهو أمر حيوي لمحطات توليد الطاقة والنقل وقطاع الأعمال الصغيرة. وتنتج كوبا كمية ضئيلة من نفطها، كما تستورد بعض النفط الخام المكسيكي والروسي. (ارم نيوز)
