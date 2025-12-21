روسيا تنفي إجراء مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

نفت بشكل قاطع ما تم تداوله في حول قيام بـ"مفاوضات رسمية" مع كوريا الجنوبية بخصوص "البرنامج لكوريا الشمالية".



وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية، أن "موسكو لا تجري أي مشاورات مع سيئول ولا تناقش معها العلاقات الثنائية بين الكوريتين، وبالأخص ما يُروَّج له على أنه 'المشكلة النووية لكوريا الشمالية'، لأن هذه المشكلة غير موجودة بالنسبة لنا أصلا".





وأضافت: "لا يوجد في الروسية، ولا في البلاد عموما، أي ممثلين مختصين بهذه القضية".





ووصفت زاخاروفا التقارير المتداولة بأنها "محاولة خرقاء" لتصوير زيارة عمل قام بها وفد جنوبي بدعوة من الأوساط الأكاديمية الروسية (مركز الطاقة والأمن) على أنها مفاوضات رسمية بين وزارتي خارجية البلدين.





وفي سياق متصل، أكدت زاخاروفا أن "خصوم التعاون الروسي الكوري " مستمرون في محاولاتهم اليائسة لـ "دق إسفين" في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وزرع عدم الثقة بين الشعبين الحليفين.





وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن موقف موسكو تجاه التعاون مع بيونغ يانغ مبدئي وثابت ولا يخضع للظروف والتقلبات السياسية، ويستند إلى المصالح الوطنية الاستراتيجية الطويلة الأمد، بما يتوافق مع "روح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الموقعة بين البلدين في 19 حزيران 2024.





واختتمت زاخاروفا بيانها بلهجة حازمة قائلة: "إن أي محاولة للنيل من التحالف الأخوي بين موسكو وبيونغ يانغ، الذي عُمد في النضال ضد الأعداء المشتركين، محكوم عليها بالفشل. ولن ينسى الشعب الروسي أبدا المساعدة التي قدمتها كوريا الشمالية في تحرير وطننا من النازيين الأوكرانيين".

