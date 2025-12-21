تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا تنفي إجراء مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية

Lebanon 24
21-12-2025 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1458253-639019506174778288.jpg
Doc-P-1458253-639019506174778288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت وزارة الخارجية الروسية بشكل قاطع ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام موسكو بـ"مفاوضات رسمية" مع كوريا الجنوبية بخصوص "البرنامج النووي لكوريا الشمالية".

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية، أن "موسكو لا تجري أي مشاورات مع سيئول ولا تناقش معها العلاقات الثنائية بين الكوريتين، وبالأخص ما يُروَّج له على أنه 'المشكلة النووية لكوريا الشمالية'، لأن هذه المشكلة غير موجودة بالنسبة لنا أصلا".


وأضافت: "لا يوجد في وزارة الخارجية الروسية، ولا في البلاد عموما، أي ممثلين مختصين بهذه القضية".


ووصفت زاخاروفا التقارير المتداولة بأنها "محاولة خرقاء" لتصوير زيارة عمل قام بها وفد كوري جنوبي بدعوة من الأوساط الأكاديمية الروسية (مركز الطاقة والأمن) على أنها مفاوضات رسمية بين وزارتي خارجية البلدين.


وفي سياق متصل، أكدت زاخاروفا أن "خصوم التعاون الروسي الكوري الشمالي" مستمرون في محاولاتهم اليائسة لـ "دق إسفين" في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وزرع عدم الثقة بين الشعبين الحليفين.


وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على أن موقف موسكو تجاه التعاون مع بيونغ يانغ مبدئي وثابت ولا يخضع للظروف والتقلبات السياسية، ويستند إلى المصالح الوطنية الاستراتيجية الطويلة الأمد، بما يتوافق مع "روح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الموقعة بين البلدين في 19 حزيران 2024.


واختتمت زاخاروفا بيانها بلهجة حازمة قائلة: "إن أي محاولة للنيل من التحالف الأخوي بين موسكو وبيونغ يانغ، الذي عُمد بالدم في النضال ضد الأعداء المشتركين، محكوم عليها بالفشل. ولن ينسى الشعب الروسي أبدا المساعدة التي قدمتها كوريا الشمالية في تحرير وطننا من النازيين الأوكرانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوري الجنوبي: مهمتنا التاريخية هي إنهاء العداء مع كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنود كوريون شماليون عبروا خط الحدود العسكرية مع كوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو لمحادثات مع نظيرتها الشمالية بشأن ترسيم الحدود
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية

وسائل الإعلام

الثنائي

الشمالي

الطويل

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2025-12-21
Lebanon24
16:43 | 2025-12-21
Lebanon24
16:04 | 2025-12-21
Lebanon24
15:58 | 2025-12-21
Lebanon24
15:20 | 2025-12-21
Lebanon24
15:01 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24