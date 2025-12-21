محادثات ميامي.. ضمانات أمنية وإعادة إعمار

قال مبعوث الرئيس الأميركي إن المفاوضات التي عُقدت في مدينة ميامي بشأن التسوية في كانت "مثمرة وبناءة"، مؤكّدًا أنّ" أي تسوية يجب ألّا تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل أن تشكّل أساسًا متينًا لمستقبل مستقر".



ونقلت " " عن ويتكوف قوله:" أنّ المحادثات الأميركية– ركّزت على مواعيد وتسلسل الخطوات المقبلة في مسار التسوية"، لافتًا إلى أنّ" أوكرانيا أكّدت التزامها بالتوصّل إلى سلام عادل ومستدام".



وأشار إلى أنّ "ممثلي وأوكرانيا بحثوا أيضًا الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدّمها لكييف، إضافة إلى قضايا في مرحلة ما بعد النزاع".

