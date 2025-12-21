تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محادثات ميامي.. ضمانات أمنية وإعادة إعمار
Lebanon 24
21-12-2025
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مبعوث الرئيس الأميركي
ستيف ويتكوف
إن المفاوضات التي عُقدت في مدينة ميامي بشأن التسوية في
أوكرانيا
كانت "مثمرة وبناءة"، مؤكّدًا أنّ" أي تسوية يجب ألّا تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل أن تشكّل أساسًا متينًا لمستقبل مستقر".
ونقلت "
روسيا اليوم
" عن ويتكوف قوله:" أنّ المحادثات الأميركية–
الأوكرانية
ركّزت على مواعيد وتسلسل الخطوات المقبلة في مسار التسوية"، لافتًا إلى أنّ" أوكرانيا أكّدت التزامها بالتوصّل إلى سلام عادل ومستدام".
وأشار إلى أنّ "ممثلي
الولايات المتحدة
وأوكرانيا بحثوا أيضًا الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدّمها
واشنطن
لكييف، إضافة إلى قضايا
إعادة الإعمار
في مرحلة ما بعد النزاع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: اتفقت مع الشركاء على موقف أوكراني أوروبي موحد بشأن ضمانات الأمن وإعادة الإعمار والخطوات التالية
Lebanon 24
زيلنسكي: اتفقت مع الشركاء على موقف أوكراني أوروبي موحد بشأن ضمانات الأمن وإعادة الإعمار والخطوات التالية
22/12/2025 01:25:21
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أكد في محادثات داخلية أن إعادة إعمار الجانب الغربي لقطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أكد في محادثات داخلية أن إعادة إعمار الجانب الغربي لقطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس
22/12/2025 01:25:21
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات برلين: ضمانات أوروبية مقابل تنازلات كييف
Lebanon 24
محادثات برلين: ضمانات أوروبية مقابل تنازلات كييف
22/12/2025 01:25:21
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: الحصول على ضمانات أمنية أمر بالغ الأهمية ونحن بحاجة إلى ضمانات قوية جدا
Lebanon 24
زيلنسكي: الحصول على ضمانات أمنية أمر بالغ الأهمية ونحن بحاجة إلى ضمانات قوية جدا
22/12/2025 01:25:21
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
إعادة الإعمار
ستيف ويتكوف
روسيا اليوم
الأوكرانية
أوكرانيا
واشنطن
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"
Lebanon 24
بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"
16:45 | 2025-12-21
21/12/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
Lebanon 24
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
16:43 | 2025-12-21
21/12/2025 04:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
Lebanon 24
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
16:04 | 2025-12-21
21/12/2025 04:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
Lebanon 24
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
15:58 | 2025-12-21
21/12/2025 03:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
Lebanon 24
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
15:01 | 2025-12-21
21/12/2025 03:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2025-12-21
بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"
16:43 | 2025-12-21
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
16:04 | 2025-12-21
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
15:58 | 2025-12-21
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
15:01 | 2025-12-21
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
14:54 | 2025-12-21
في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 01:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24