17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
Lebanon 24
21-12-2025
|
15:58
قال المبعوث الأميركي الخاص
ستيف ويتكوف
على منصة "إكس" يوم الأحد إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في
فلوريدا
، بهدف إنهاء الصراع في
أوكرانيا
، كانت مثمرة وبنّاءة.
وأضاف ويتكوف: "خلال الثلاثة أيام الماضية عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمثمرة مع الشركاء
الأميركيين
والأوروبيين".
وتابع قائلا: "عُقد أيضا لقاء بنّاء منفصل أميركي أوكراني. تم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا".
وشدد على أنه "يجب ألا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية بل أساسا لمستقبل مستقر".
واختتم قائلا: "تتمثل أولويتنا المشتركة في وقف القتل وضمان أمن مكفول وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى
الطويل
".
