|
|
عربي-دولي

بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني

Lebanon 24
21-12-2025 | 15:58
قال المبعوث الأميركي الخاص ‌ستيف ويتكوف ⁠على منصة "إكس" يوم ‌الأحد إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين ‍وأوروبيين وأوكرانيين على مدار ⁠الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، بهدف ‌إنهاء الصراع في أوكرانيا، كانت مثمرة ‌وبنّاءة.


وأضاف ويتكوف: "خلال الثلاثة أيام الماضية عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمثمرة مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين".

وتابع قائلا: "عُقد أيضا لقاء بنّاء منفصل أميركي أوكراني. تم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا".
وشدد على أنه "يجب ألا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية بل أساسا لمستقبل مستقر".

واختتم قائلا: "تتمثل أولويتنا المشتركة في وقف القتل وضمان أمن مكفول وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأوكراني: نتوقع جولة محادثات قريبة مع الجانب الأميركي لبحث خطة السلام
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: بحثنا مع الجانب الأوكراني نتائج الاجتماع الأخير للوفد الأميركي مع الروس
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المحادثات مع الجانب الأوكراني تهدف لخلق مسار سلام دائم وموثوق
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
16:45 | 2025-12-21
Lebanon24
16:43 | 2025-12-21
Lebanon24
16:04 | 2025-12-21
Lebanon24
15:20 | 2025-12-21
Lebanon24
15:01 | 2025-12-21
Lebanon24
14:54 | 2025-12-21
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24