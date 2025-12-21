بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني

قال المبعوث الأميركي الخاص ‌ ⁠على منصة "إكس" يوم ‌الأحد إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين ‍وأوروبيين وأوكرانيين على مدار ⁠الأيام الثلاثة الماضية في ، بهدف ‌إنهاء الصراع في ، كانت مثمرة ‌وبنّاءة.





وأضاف ويتكوف: "خلال الثلاثة أيام الماضية عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمثمرة مع الشركاء والأوروبيين".



وتابع قائلا: "عُقد أيضا لقاء بنّاء منفصل أميركي أوكراني. تم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا".

وشدد على أنه "يجب ألا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية بل أساسا لمستقبل مستقر".



واختتم قائلا: "تتمثل أولويتنا المشتركة في وقف القتل وضمان أمن مكفول وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى ".