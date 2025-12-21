بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد

أعلنت جماعة الوطني المتمردة في ، اليوم الأحد، هدنة "من طرف واحد" بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس ، حيث يبدأ سريان وقف إطلاق النار في 24 كانون الأول ويستمر إلى 3 كانون الثاني 2026.



وقالت الجماعة في بيان أصدرته، إنها "أمرت عناصرها بعدم شن أي عمليات عسكرية هجومية ضد القوات المسلحة للدولة".



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من مقتل سبعة وإصابة 30 آخرين من جنود بشمال كولومبيا في هجوم استُخدِمَت فيه طائرات مسيرة ومتفجرات.



وفرضت الجماعة هذا الأسبوع حظر تجول لثلاثة أيام على سكان المناطق التي تسيطر عليها، وهددت فيها.



وعلّقت أمينة المظالم إيريس مارين عبر منصة "إكس" بمنشور جاء فيه: "تلقينا هذا الخبر بشيء من الارتياح، ولكن أيضًا بشيء من القلق". وأضافت أن تصرفات جماعة جيش التحرير الوطني ألحقت "ضرراً بالغاً بالسكان المدنيين". (ارم نيوز)

Advertisement