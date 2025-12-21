تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
Lebanon 24
21-12-2025
|
16:43
أعلنت جماعة
جيش التحرير
الوطني المتمردة في
كولومبيا
، اليوم الأحد، هدنة "من طرف واحد" بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس
السنة الجديدة
، حيث يبدأ سريان وقف إطلاق النار في 24 كانون الأول ويستمر إلى 3 كانون الثاني 2026.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته، إنها "أمرت عناصرها بعدم شن أي عمليات عسكرية هجومية ضد القوات المسلحة للدولة".
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من مقتل سبعة وإصابة 30 آخرين من جنود
قاعدة عسكرية
بشمال كولومبيا في هجوم استُخدِمَت فيه طائرات مسيرة ومتفجرات.
وفرضت الجماعة هذا الأسبوع حظر تجول لثلاثة أيام على سكان المناطق التي تسيطر عليها، وهددت
قوات الأمن
فيها.
وعلّقت أمينة المظالم إيريس مارين عبر منصة "إكس" بمنشور جاء فيه: "تلقينا هذا الخبر بشيء من الارتياح، ولكن أيضًا بشيء من القلق". وأضافت أن تصرفات جماعة جيش التحرير الوطني ألحقت "ضرراً بالغاً بالسكان المدنيين". (ارم نيوز)
