Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"

Lebanon 24
21-12-2025 | 16:45
Doc-P-1458287-639019577839160903.webp
Doc-P-1458287-639019577839160903.webp photos 0
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الاتفاقية التي وُقّعت في آذار الماضي بين قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان لتسوية النزاعات الحدودية، بأنها "اتفاقية تاريخية".
 

وقال بوتين خلال حفل منح جائزة "ليون تولستوي" للسلام لقادة الدول الثلاثة: "رؤساء الدول الثلاث  جاباروف ورحمون وميرزيوييف، مُنحوا الجائزة لمساهمتهم الشخصية البارزة في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا الوسطى".


وأضاف: "أعتقد أن لجنة التحكيم، التي تضم شخصيات عامة وسياسية بارزة، وباحثين مرموقين، وممثلين ثقافيين من ثماني دول، قد أحسنت الاختيار".


ووصف بوتين توقيع الاتفاقية في خوجند في 31 مارس بأنه "حدث تاريخي، دون مبالغة".


وأكد بوتين أنه "بفضل الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر لدى قادة الدول الثلاث، تم تجاوز فترة طويلة من التوتر بشأن قضايا الحدود، واكتملت عملية الترسيم القانوني للحدود المشتركة، وتم إرساء الأساس لتوسيع التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار والثقة والمنفعة المشتركة".


وتابع: "كل هذا يفتح آفاقا إضافية لمزيد من التوسع في العلاقات".


وختم بوتين: "يجري تعزيز الضمانات الأمنية الإقليمية، مما يفتح آفاقا لجهود منسقة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب".
مواضيع ذات صلة
مصادر الحدث: لبنان وقبرص يوقعان غدا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تمس حقوق ومصالح القبارصة الأتراك
الرئيس القبرصيّ: من خلال توقيع إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين بلدينا نبعث برسالة سياسيّة قويّة
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
