بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"

وقال خلال حفل منح جائزة "ليون تولستوي" للسلام لقادة الدول الثلاثة: "رؤساء الدول الثلاث جاباروف ورحمون وميرزيوييف، مُنحوا الجائزة لمساهمتهم الشخصية البارزة في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا الوسطى".وأضاف: "أعتقد أن لجنة التحكيم، التي تضم شخصيات عامة وسياسية بارزة، وباحثين مرموقين، وممثلين ثقافيين من ثماني دول، قد أحسنت ".ووصف بوتين توقيع الاتفاقية في خوجند في 31 مارس بأنه "حدث تاريخي، دون مبالغة".وأكد بوتين أنه "بفضل الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر لدى قادة الدول الثلاث، تم تجاوز فترة طويلة من التوتر بشأن قضايا الحدود، واكتملت عملية الترسيم القانوني للحدود المشتركة، وتم إرساء الأساس لتوسيع التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار والثقة والمنفعة المشتركة".وتابع: "كل هذا يفتح آفاقا إضافية لمزيد من التوسع في العلاقات".وختم بوتين: "يجري تعزيز الضمانات الأمنية الإقليمية، مما يفتح آفاقا لجهود منسقة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب".