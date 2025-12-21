تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين يعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين دول آسيا الوسطى "حدثًا تاريخيًا"
Lebanon 24
21-12-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الأحد، الاتفاقية التي وُقّعت في آذار الماضي بين قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان لتسوية النزاعات الحدودية، بأنها "اتفاقية تاريخية".
وقال
بوتين
خلال حفل منح جائزة "ليون تولستوي" للسلام لقادة الدول الثلاثة: "رؤساء الدول الثلاث جاباروف ورحمون وميرزيوييف، مُنحوا الجائزة لمساهمتهم الشخصية البارزة في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا الوسطى".
وأضاف: "أعتقد أن لجنة التحكيم، التي تضم شخصيات عامة وسياسية بارزة، وباحثين مرموقين، وممثلين ثقافيين من ثماني دول، قد أحسنت
الاختيار
".
ووصف بوتين توقيع الاتفاقية في خوجند في 31 مارس بأنه "حدث تاريخي، دون مبالغة".
وأكد بوتين أنه "بفضل الإرادة السياسية والحكمة وبعد النظر لدى قادة الدول الثلاث، تم تجاوز فترة طويلة من التوتر بشأن قضايا الحدود، واكتملت عملية الترسيم القانوني للحدود المشتركة، وتم إرساء الأساس لتوسيع التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار والثقة والمنفعة المشتركة".
وتابع: "كل هذا يفتح آفاقا إضافية لمزيد من التوسع في العلاقات".
وختم بوتين: "يجري تعزيز الضمانات الأمنية الإقليمية، مما يفتح آفاقا لجهود منسقة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر الحدث: لبنان وقبرص يوقعان غدا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
Lebanon 24
مصادر الحدث: لبنان وقبرص يوقعان غدا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
22/12/2025 01:25:47
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تمس حقوق ومصالح القبارصة الأتراك
Lebanon 24
الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان تمس حقوق ومصالح القبارصة الأتراك
22/12/2025 01:25:47
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس القبرصيّ: من خلال توقيع إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين بلدينا نبعث برسالة سياسيّة قويّة
Lebanon 24
الرئيس القبرصيّ: من خلال توقيع إتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين بلدينا نبعث برسالة سياسيّة قويّة
22/12/2025 01:25:47
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
Lebanon 24
تركيا تنتقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: يمس بمصالح القبارصة الأتراك
22/12/2025 01:25:47
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
يوم الأحد
فلاديمير
الاختيار
الحكمة
قد يعجبك أيضاً
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
Lebanon 24
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
16:43 | 2025-12-21
21/12/2025 04:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
Lebanon 24
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
16:04 | 2025-12-21
21/12/2025 04:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
Lebanon 24
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
15:58 | 2025-12-21
21/12/2025 03:58:27
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات ميامي.. ضمانات أمنية وإعادة إعمار
Lebanon 24
محادثات ميامي.. ضمانات أمنية وإعادة إعمار
15:20 | 2025-12-21
21/12/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
Lebanon 24
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
15:01 | 2025-12-21
21/12/2025 03:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2025-12-21
بعد هجوم دموي… المتمردون في كولومبيا يعلنون هدنة من طرف واحد
16:04 | 2025-12-21
تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية
15:58 | 2025-12-21
بعد جولة جديدة من المحادثات.. ويتكوف: الأجواء ايجابية مع الجانب الاوكراني
15:20 | 2025-12-21
محادثات ميامي.. ضمانات أمنية وإعادة إعمار
15:01 | 2025-12-21
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
14:54 | 2025-12-21
في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 01:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24