تحذير إسرائيلي: التدريبات الصاروخية الإيرانية قد تكون ستارا لهجوم مفاجئ

حذرت من أن التدريبات الصاروخية التي يجريها فيلق الحرس الثوري قد تكون ستارا لهجوم مفاجئ، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر إسرائيلية وأميركية.

وقالت المصادر الـ"مطلعة على التفاصيل" إن المعلومات الاستخباراتية المتاحة حتى الآن تقتصر على رصد تحركات للقوات داخل ، لكن الجيش بات أكثر حساسية تجاه المخاطر مقارنة بالماضي، خاصة بعد مرور عامين على الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل في 7 تشرين الأول 2023.

وأشار أحد المصادر إلى أن الاستخبارات أبدت مخاوف مشابهة قبل 6 أسابيع، عقب رصدها تحركات صاروخية إيرانية، لكن لم ينتج عنها أي هجوم فعلي.

وأضاف المصدر: "فرص وقوع هجوم إيراني أقل من 50%، لكن لا أحد مستعد لتحمل المخاطرة والقول إنها مجرد تدريبات عسكرية".

، أوضح مصدر أن الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشرات على أن هجوما إيرانيا وشيكا.

وأجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اتصالا يوم السبت برئيس القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، وأبلغه بقلق إسرائيل من التدريبات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري قبل أيام.

وأكد زامير أن التحركات الأخيرة قد تستخدم كغطاء لهجوم مفاجئ، وطالب بتنسيق وثيق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للاستعدادات الدفاعية.

والتقى كوبر، الذي كان في يوم الأحد، زامير وكبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي لمناقشة الوضع الراهن.