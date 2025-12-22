تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صورة لترامب تعود الى ملفات ايستين

Lebanon 24
22-12-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1458342-639019863366266657.webp
Doc-P-1458342-639019863366266657.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة العدل الأميركية إنه تمت استعادة صورة للرئيس دونالد ترامب كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة أمس الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه ⁠لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة.

وقالت الوزارة على موقع "إكس" أمس الأحد: "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".
وقال تود بلانش مساعد المدعي العام أمس الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن ⁠النساء في الصورة. وقال بلانش خلال ⁠ظهوره صباح أمس في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة إن بي ⁠سي NBC: "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين.

ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات ونفى علمه بجرائم إبستين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكشف عن صور فاضحة جديدة بملف إبستين لترامب وكلينتون ومايكل جاكسون
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقبال كرم: عودة أهالي القرى الحدودية أولوية تسبق كل الملفات
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي ولافروف يتباحثان ملفات التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم إلكتروني يهز فرنسا ويطال ملفات سرية لوزارة الداخلية!
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

المدعي العام

وزارة العدل

تود بلانش

النساء في

الجمهوري

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:34 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22
Lebanon24
03:01 | 2025-12-22
Lebanon24
02:43 | 2025-12-22
Lebanon24
02:42 | 2025-12-22
Lebanon24
02:34 | 2025-12-22
Lebanon24
02:25 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24