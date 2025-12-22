تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
صورة لترامب تعود الى ملفات ايستين
Lebanon 24
22-12-2025
|
00:40
قالت
وزارة العدل
الأميركية إنه تمت استعادة صورة للرئيس
دونالد ترامب
كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات
جيفري
إبستين التي نشرتها الوزارة أمس الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة.
وقالت الوزارة على موقع "إكس" أمس الأحد: "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".
وقال
تود بلانش
مساعد
المدعي العام
أمس الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة. وقال بلانش خلال ظهوره صباح أمس في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة إن بي سي NBC: "لا علاقة للأمر بالرئيس
ترامب
".
وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين.
ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات ونفى علمه بجرائم إبستين.
