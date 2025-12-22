صورة لترامب تعود الى ملفات ايستين

قالت الأميركية إنه تمت استعادة صورة للرئيس كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات إبستين التي نشرتها الوزارة أمس الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه ⁠لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة.



وقالت الوزارة على موقع "إكس" أمس الأحد: "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".

وقال مساعد أمس الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن ⁠النساء في الصورة. وقال بلانش خلال ⁠ظهوره صباح أمس في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة إن بي ⁠سي NBC: "لا علاقة للأمر بالرئيس ".



وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين.



ولم يتم اتهام ترامب بارتكاب مخالفات ونفى علمه بجرائم إبستين.