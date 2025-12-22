قبيل إجراء أول انتخابات محلية منذ 6 عقود.. تعزيز أمني مكثف في الصومال

أعلن الصومالي، الاثنين، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاما.



وتكافح الواقعة في شرق إفريقيا للنهوض بعد عقود من النزاعات والفوضى في ظل في ظل تمرد جهادي وكوارث طبيعية متكررة.



وفي نيسان الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين تمهيداً لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969.

