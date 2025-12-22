تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
انفجار صاروخ هدد 3 طائرات مدنية.. وثائق أميركية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
22-12-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثائق جديدة صادرة عن
إدارة الطيران
الفيدرالية الأميركية (FAA) أن إحدى رحلات الاختبار التابعة لشركة "سبيس إكس" كادت أن تعرّض 3 طائرات مدنية تحمل نحو 450 راكباً لخطر جسيم عندما انفجر صاروخ "ستارشيب" بشكل مفاجئ فوق البحر الكاريبي مطلع العام الجاري.
وبحسب الوثائق التي راجعتها صحيفة "
وول ستريت جورنال
" Wall Street Journal، فإن تجربة الطيران السابعة للمركبة غير المأهولة خلّفت حقلاً هائلاً من الحطام بعد تدميرها خلال نحو عشر دقائق فقط من إطلاقها في كانون الثاني الماضي.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إن طائرتين تجاريتين وطائرة خاصة واجهت ظروفاً خطرة لمدة قاربت ساعة، حيث تلقّى طاقم إحدى رحلات شركة JetBlue المتجهة إلى سان خوان تحذيراً بأن متابعة الرحلة ستكون "على مسؤوليتهم الخاصة". وفي الوقت ذاته، اضطرت طائرة لشركة Iberia وطائرة خاصة إلى تغيير مسارهما بعد اقترابهما بشكل خطير من بعضهما عقب الانفجار، بينما "سارع" المراقبون الجويون لإبعاد الطائرات عن منطقة حظر طيران مفاجئة.
ووفق التقرير، تمكن أحد الطيارين من تنفيذ هبوط اضطراري في سان خوان بعد أن كرر نداء الاستغاثة "ماي داي" ثلاث مرات، فيما هبطت الطائرات الثلاث بسلام دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وأشارت الوثائق إلى أن "سبيس إكس" لم تُخطر المراقبة الجوية فوراً عبر
الخط الساخن
الرسمي بعد الانفجار، وأن مركز مراقبة ميامي علم بحقل الحطام من خلال بلاغات طيارين عبروا المنطقة.
وكان الصاروخ البالغ طوله نحو 400 قدم قد أُطلق من
تكساس
في يناير (كانون الثاني)، لكنه فقد الاتصال بعد ثماني دقائق فقط قبل أن تنفجر المركبة وتُكتشف شظاياها فوق منطقة الكاريبي. وجاء فشل المهمة بعد أيام قليلة من إعلان
إيلون ماسك
إطلاق هيئة "كفاءة الحكومة" (DOGE) ضمن
إدارة الرئيس
ترامب
.
وأكدت "سبيس إكس" حينها وقوع الفشل قائلة إن "ستارشيب تعرضت لتفكك غير مخطط أثناء الصعود"، مضيفة أن التجربة ستُستخدم لتحسين الموثوقية مستقبلاً. أما
ماسك
فكتب على منصة "إكس": "النجاح غير مضمون.. لكن المتعة مضمونة".
