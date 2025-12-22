جراء خلل فني.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الهندية

قالت هيئة تنظيم الطيران في اليوم ⁠الاثنين إن طائرة تابعة للخطوط الجوية (إير إنديا) من طراز ‍ 777 اضطرت ‍للعودة بعد ‍الإقلاع إثر ⁠انخفاض ‌ضغط ⁠الزيت ‍إلى الصفر في أحد ⁠محركاتها.



وأوضحت ‌للطيران المدني في بيان أن الطاقم ‍أغلق المحرك وهبطت الطائرة بسلام في ، وفق وكالة " ".



كانت الخطوط الهندية قد تعرضت لحادث ضخم في يونيو، حيث تحطمت طائرة تابعة من طراز بوينغ 787، وأسفر الحادث عن مقتل 260 شخصًا، وأثار تساؤلات حول أداء مفاتيح الوقود.

