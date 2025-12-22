ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!

أثار الرئيس الأميركي جدلًا واسعًا بعد حديثه عن حياة زوجته ميلانيا خلال خطاب ألقاه في روكي ماونت، كارولينا الشمالية، ضمن جولته للانتخابات النصفية لعام 2026.

وكان من المفترض أن يركز على السياسات الحكومية والتضخم، إلا أنه انحرف فجأة للحديث عن نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2022 في منزله في مار لاغو، وتطرق إلى تفاصيل شخصية عن ملابس زوجته الداخلية، وصف كيف أنها منظمة ومطوية بعناية؛ ما أثار سخرية وغضبًا واسعين.

وانتقد الجمهور ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصفوه بتجاوز الخصوصية، وسخر البعض من التركيز على روتين ميلانيا المنزلي بدلاً من الوطنية.

من جهتها، واصلت ميلانيا ترامب أنشطتها العامة، منها زيارة المستشفى الوطني للأطفال في وإطلاق المقطع الدعائي لفيلمها الوثائقي "ميلانيا" المقرر عرضه في كانون الثاني 2026، مع التركيز على حياتها في بدلاً من الدور التقليدي للسيدة الأولى في العمل السياسي.