عناصر من أجهزة الاستخبارات الكوبية تحمي مادورو بشكل مكثف

تتولى عناصر من أجهزة الاستخبارات الكوبية حماية الرئيس الفنزويلي بشكل مكثف، مع تصاعد التوتر بين كاراكاس وواشنطن، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أميركية.وذكرت صحيفة " " Wall Street Journal أن قوات الاستخبارات المضادة الكوبية تحيط مادورو بإجراءات أمنية مشددة على مدار الساعة، مع منع الأشخاص في دائرته القريبة من حمل الهواتف أو أي أجهزة إلكترونية.ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأميركي السابق توماس أ. شانون قوله: "إنهم يعتنون جيداً بنيكولاس مادورو ومن قد يخلفونه مباشرة.. الكوبيون لن يختفوا بهدوء".ويحذر مراقبون من أن احتجاز ناقلات قد يؤدي إلى أزمة حادة في كوبا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الفنزويلي. وقد عززت كوبا حضورها الأمني في مؤخراً، بالتزامن مع انتقادات الرئيس الأميركي لحكومة مادورو، وزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وإعلان الحصار البحري.وبحسب وكالة " " Bloomberg، فقد صادرت القوات الأميركية في وقت سابق ناقلة تحمل أكثر من مليون برميل نفط كانت متجهة إلى كوبا، كما تم السبت احتجاز ناقلة " 1" التي ترفع علم بنما أثناء توجهها إلى فنزويلا لتحميل النفط.