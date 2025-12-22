تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عناصر من أجهزة الاستخبارات الكوبية تحمي مادورو بشكل مكثف

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:39
تتولى عناصر من أجهزة الاستخبارات الكوبية حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل مكثف، مع تصاعد التوتر بين كاراكاس وواشنطن، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أميركية. 

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal أن قوات الاستخبارات المضادة الكوبية تحيط مادورو بإجراءات أمنية مشددة على مدار الساعة، مع منع الأشخاص في دائرته القريبة من حمل الهواتف أو أي أجهزة إلكترونية.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأميركي السابق توماس أ. شانون قوله: "إنهم يعتنون جيداً بنيكولاس مادورو ومن قد يخلفونه مباشرة.. الكوبيون لن يختفوا بهدوء".
ويحذر مراقبون من أن احتجاز ناقلات النفط قد يؤدي إلى أزمة حادة في كوبا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الفنزويلي. وقد عززت كوبا حضورها الأمني في فنزويلا مؤخراً، بالتزامن مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة مادورو، وزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وإعلان الحصار البحري.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" Bloomberg، فقد صادرت القوات الأميركية في وقت سابق ناقلة تحمل أكثر من مليون برميل نفط كانت متجهة إلى كوبا، كما تم السبت احتجاز ناقلة "بيلا 1" التي ترفع علم بنما أثناء توجهها إلى فنزويلا لتحميل النفط.
 
الطيران الاسرائيلي يطلق نيرانه بشكل مكثف باتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (قدس)
الاستخبارات الروسية: لندن تمارس ضغوطا مكثفة على بروكسل لسرقة الأصول الروسية المجمدة
قاسم: الساحة مفتوحة أمام العملاء وهناك أجهزة استخبارات غربية وعربيّة تساهم في إعطاء إسرائيل المعلومات
مع تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية.. استخبارات كوبية تتولى حماية مادورو
