كانت معدة للتهريب خارج سوريا.. ضبط صواريخ "سام-7" في مداهمة أمنية بدير الزور

دهمت في مدينة بمحافظة اليوم الإثنين أحد المنازل، ما أسفر عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.



وأوضحت السورية في بيان عبر قناتها على أنه جرت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة.



وأكدت الوزارة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.



وكانت الداخلي في منطقة بمحافظة ريف ، أحبطت في الـ 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي".



