تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كانت معدة للتهريب خارج سوريا.. ضبط صواريخ "سام-7" في مداهمة أمنية بدير الزور
Lebanon 24
22-12-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
دهمت
مديرية الأمن الداخلي
في مدينة
البوكمال
بمحافظة
دير الزور
السورية
اليوم الإثنين أحد المنازل، ما أسفر عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وأوضحت
وزارة الداخلية
السورية في بيان عبر قناتها على
تلغرام
أنه جرت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت الوزارة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.
وكانت
مديرية الأمن
الداخلي في منطقة
الزبداني
بمحافظة ريف
دمشق
، أحبطت في الـ 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه
لبنان
تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور يضبط خلال عملية مداهمة صواريخ من نوع "سام7" كانت معدة للتهريب خارج سوريا
Lebanon 24
الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور يضبط خلال عملية مداهمة صواريخ من نوع "سام7" كانت معدة للتهريب خارج سوريا
22/12/2025 19:25:35
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون السوري: الأمن ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
Lebanon 24
التلفزيون السوري: الأمن ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
22/12/2025 19:25:35
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
Lebanon 24
ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
22/12/2025 19:25:35
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
22/12/2025 19:25:35
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية الأمن الداخلي
وزارة الداخلية
مديرية الأمن
مديرية ال
دير الزور
الزبداني
البوكمال
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
Lebanon 24
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
12:15 | 2025-12-22
22/12/2025 12:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
12:00 | 2025-12-22
22/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
Lebanon 24
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
11:23 | 2025-12-22
22/12/2025 11:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
11:08 | 2025-12-22
22/12/2025 11:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
Lebanon 24
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
10:51 | 2025-12-22
22/12/2025 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-12-22
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
12:00 | 2025-12-22
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
11:23 | 2025-12-22
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
11:08 | 2025-12-22
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
10:51 | 2025-12-22
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
10:47 | 2025-12-22
الاشتباكات تتجدد قرب أوفيرا في الكونغو
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24