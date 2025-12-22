تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كانت معدة للتهريب خارج سوريا.. ضبط صواريخ "سام-7" في مداهمة أمنية بدير الزور

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1458446-639020008947783978.jpg
Doc-P-1458446-639020008947783978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دهمت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية اليوم الإثنين أحد المنازل، ما أسفر عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"، كانت معدة للتهريب خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر قناتها على تلغرام أنه جرت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الوزارة استمرارها في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، أحبطت في الـ 17 من الشهر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور يضبط خلال عملية مداهمة صواريخ من نوع "سام7" كانت معدة للتهريب خارج سوريا
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري: الأمن ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط شاحنة ومزرعة في سرمدا بريف إدلب بها أسلحة وذخائر معدة للتهريب لمجموعات خارجة عن القانون
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

مديرية الأمن

مديرية ال

دير الزور

الزبداني

البوكمال

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:23 | 2025-12-22
Lebanon24
11:08 | 2025-12-22
Lebanon24
10:51 | 2025-12-22
Lebanon24
10:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24