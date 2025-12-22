تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:08
أعلن أحمد علم الهدى، إمام جمعة مدينة مشهد شمال شرقي إيران، الاثنين، ووالد زوجة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أن جزءا من الخطبة الثانية لصلاة الجمعة الأخيرة في مشهد تعرّض للحذف، كاشفاً عن مضمون المقاطع التي قال إنها خضعت لـ"الرقابة".

وكتب علم الهدى، عضو مجلس خبراء القيادة والمقرب من المرشد علي خامنئي، عبر حسابه على تطبيق المراسلة الداخلي "إيتا"، أن المقاطع المحذوفة تضمنت تأكيده أن وفاة إبراهيم رئيسي لم تكن حادثا عرضيا، بل كانت "عملية اغتيال". 
 
وأضاف، في إعادة نشر جزء من خطبة الجمعة، أنه بعد تصاعد الدعم الشعبي لرئيسي بسبب مواقفه في "المقاومة ومواجهة الأعداء"، تم تنفيذ ما وصفه بـ"تحرّك غير أخلاقي" بحقه، مشيراً إلى أن هذه المزاعم تستند إلى كتاب صدر حديثا.
 
وبحسب ما أوردته مواقع إخبارية إيرانية، يزعم مؤلف الكتاب أن ما جرى لم يكن حادثاً عارضاً، بل عملية "نشطة ومدروسة" خُطط لها داخل أروقة جهاز الموساد الإسرائيلي، وصُممت لتبدو كحادث طبيعي أو سوء حظ. (إرم نيوز) 
 
 
