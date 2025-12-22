مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي

أعلن أحمد علم ، إمام جمعة مدينة مشهد شمال شرقي ، الاثنين، ووالد زوجة الرئيس الراحل ، أن جزءا من الخطبة الثانية لصلاة الجمعة الأخيرة في مشهد تعرّض للحذف، كاشفاً عن مضمون المقاطع التي قال إنها خضعت لـ"الرقابة".



وكتب علم الهدى، خبراء القيادة والمقرب من المرشد ، عبر حسابه على تطبيق المراسلة الداخلي "إيتا"، أن المقاطع المحذوفة تضمنت تأكيده أن وفاة إبراهيم رئيسي لم تكن حادثا عرضيا، بل كانت "عملية اغتيال".

وأضاف، في إعادة نشر جزء من خطبة الجمعة، أنه بعد تصاعد الدعم الشعبي لرئيسي بسبب مواقفه في " ومواجهة الأعداء"، تم تنفيذ ما وصفه بـ"تحرّك غير أخلاقي" بحقه، مشيراً إلى أن هذه المزاعم تستند إلى كتاب صدر حديثا.

وبحسب ما أوردته مواقع إخبارية إيرانية، يزعم مؤلف الكتاب أن ما جرى لم يكن حادثاً عارضاً، بل عملية "نشطة ومدروسة" خُطط لها داخل أروقة جهاز الموساد ، وصُممت لتبدو كحادث طبيعي أو سوء حظ. (إرم نيوز)