بعد تعيين واشنطن مبعوثا لغرينلاد.. الدنمارك استدعت السفير الأميركي

نددت كوبنهاغن اليوم بتعيين مبعوثا خاصا لغرينلاد، الاقليم الدنماركي ذات الحكم الذاتي والذي سبق للرئيس أن أبدى رغبته بضمّه، مؤكدة عزمها على استدعاء سفير احتجاجا على هذه الخطوة، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال الدنماركي لقناة "تي في 2" المحلية :"لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول"، مشيرا الى أن "الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة للحصول على توضيح بهذا الشأن".



وكان أعلن تعيين حاكم ولاية لويزيانا "مبعوثا خاصا للولايات المتحدة الى غرينلاند"، معتبرا أن لاندري يدرك "أهمية غرينلاد لأمننا القومي، وسيدفع بقوة مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا".

Advertisement