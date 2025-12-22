تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيليّ: مصر تتّجه نحو إعادة تقييم وتعديل إتّفاق السلام

Lebanon 24
22-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1458483-639020061552087788.jpg
Doc-P-1458483-639020061552087788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ منصة "ناتسيف" الإخبارية الإسرائيلية، قالت إنّ "مصر تتّجه نحو إعادة تقييم وتعديل إتّفاق السلام المبرم مع إسرائيل عام 1979، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة".

وأضافت "ناتسيف" أنّ "هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع تقارير عن زيارة محتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، رغم أن مصادر مطلعة نفت حاليًّا نية الرئيس المصري لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تواجده في العاصمة الأميركية".

وكشفت أنّ "تقارير استخباراتية إسرائيلية رصدت نشر الجيش المصري لأنظمة دفاع جوي متقدمة في سيناء خلال الفترة الأخيرة، أبرزها منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، في خطوة وصفتها المنصة بأنها "انتهاك صارخ" لبنود اتفاق السلام، التي تفرض قيودًا صارمة على التواجد العسكري المصري في المنطقة".

وأشارت إلى أنّ "القاهرة تبرر هذه الخطوات بحاجتها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في شمال سيناء وحماية مجالها الجوي، حتى لو تعارض ذلك مع الالتزامات التاريخية المنصوص عليها في الاتفاق".

وأكدت المنصة أنّ "هذا التصعيد العسكري ليس وليد اللحظة، بل يجري على الأرض منذ سنوات، دون أن يُواجَه برد فعل حقيقي من القيادة الإسرائيلية أو بضغوط فعّالة على الإدارة الأميركية لفرض الالتزام بالاتفاق".

ولفتت إلى أنّ "المسؤولين الإسرائيليين منشغلون حاليًّا بالبقاء السياسي الشخصي، ولا يولون اهتمامًا كافيًا للتحديات الاستراتيجية التي قد تهدد الأمن القومي الإسرائيلي على المدى الطويل".

وختمت "ناتسيف" تقريرها بتحذير صريح موجّه لصناع القرار في إسرائيل، قائلة: "في اليوم التالي لأي موافقة إسرائيلية على تعديل اتفاق السلام، ستعود مصر لخرقه مجددًا، طالبة مزيدًا من التغييرات". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير الـ CNBC: كل الأنظار تتجه إلى روسيا
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: التعديلات التي أدخلها الأوكرانيون والأوروبيون على خطة السلام لن تُقرّب من التوصل إلى اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أميركي: الإدارة الأميركية تتجه نحو زيادة الضغط على نتنياهو فيما خص ملف لبنان (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم أحد الجثمانين الباقيين داخل غزة ويتجه به نحو قوات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

نتنياهو

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:23 | 2025-12-22
Lebanon24
11:08 | 2025-12-22
Lebanon24
10:51 | 2025-12-22
Lebanon24
10:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24