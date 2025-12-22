الجيش الأردني يقبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل من سوريا

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية للمملكة التي تقابلها على .



ووفق البيان "أحبطت اليوم الاثنين، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها".

وأضاف أنه "بالتنسيق مع العسكرية وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة". (إرم نيوز)