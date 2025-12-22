زلزال قويّ ضرب بابوا غينيا الجديدة... كم بلغت شدّته؟

ضرب زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر، مدينة غوروکا في بابوا .

ولم تذكر التقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنّ مركز الزلزال كان على بعد 42 كيلومتراً شمال شرق مدينة غوروکا، وبعمق 110 كيلومترات تحت سطح الأرض. (عربي 21)



