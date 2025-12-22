تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول روسي: موسكو وواشنطن تبحثان قضايا الأمن في أوروبا

Lebanon 24
22-12-2025 | 07:40
قال القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، إن روسيا والولايات المتحدة تجريان مباحثات تتعلق ببنية الأمن، بما في ذلك في الاتجاه الأوروبي، غير أن أوروبا ليست طرفًا في هذا الحوار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن بوياكيفيتش قوله إن هناك قنوات اتصال قائمة بين موسكو وواشنطن، يتم من خلالها بحث قضايا البنية الأمنية على نطاق موسع، وتشمل البعد الأوروبي.
 
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "للأسف، لا يوجد في الوقت الراهن أي دور فعلي لأوروبا نفسها ضمن هذا الحوار". (إرم نيوز) 
 
