مسؤول روسي: موسكو وواشنطن تبحثان قضايا الأمن في أوروبا

قال الممثل الدائم لروسيا لدى مكسيم بوياكيفيتش، إن والولايات المتحدة تجريان مباحثات تتعلق ببنية الأمن، بما في ذلك في الاتجاه ، غير أن ليست طرفًا في هذا الحوار.



ونقلت وكالة " " الروسية عن بوياكيفيتش قوله إن هناك قنوات اتصال قائمة بين وواشنطن، يتم من خلالها بحث قضايا البنية الأمنية على نطاق موسع، وتشمل البعد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "للأسف، لا يوجد في الوقت الراهن أي دور فعلي لأوروبا نفسها ضمن هذا الحوار". (إرم نيوز)