وسائل إعلام إيرانية: مناورات صاروخية في عدة مدن

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلا عن مصادر، الاثنين، بتنفيذ مناورات صاروخية في عدة مدن.



وقالت ، الاثنين، إن الصواريخ التي تصممها هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم، مشدّدة على أن برنامجها الصاروخي "ليس محلّ تفاوض"، في وقت يصف مسؤولون إسرائيليون هذه الصواريخ بأنها مصدر تهديد، نقلا عن "فرانس برس".





Advertisement