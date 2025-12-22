تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما علاقة كوريا الشماليّة بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
22-12-2025
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّت الحكومة
الإسرائيلية
، الإثنين، بالإجماع مقترح
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس يقضي بإغلاق إذاعة الجيش
الإسرائيلي
بحلول الأول من آذار 2026، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.
وقال كاتس خلال الجلسة إن تشغيل الإذاعة يُعد "حالة شاذة لا وجود لها في الدول
الديمقراطية
"، معتبرًا أن المحطة تمنح منبرا لآراء "تُهاجم الجيش وجنوده"، وأن انخراطها في الشأن السياسي يضر بوحدة الجيش، فيما قد يفسّر خصوم
إسرائيل
رسائلها على أنها مواقف رسمية صادرة عن الجيش.
ودعم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
القرار، واصفا وجود محطة إذاعية عسكرية تبث تحت سلطة الجيش بأنه وضع "قد يوجد في
كوريا الشمالية
"، لكنه غير مناسب لإسرائيل.
من جانبهما، أشار الوزيران زئيف إلكين ودودي أمسالم إلى أن الأساس القانوني لعمل الإذاعة "هش"، موضحين أن الترخيص الممنوح لها عام 1950 كان "قرارًا مؤقتًا لسنة تجريبية واحدة"، من دون صدور قرار دائم لاحق.
وبالتوازي مع قرار الإغلاق، أصدر وزير الدفاع تعليمات بوقف فوري لجميع إجراءات الفرز والتجنيد في الإذاعة، سواء للخدمة النظامية أو الاحتياطية، ووقف إلحاق جنود جدد بها.
كما تقرر الشروع في إعادة توزيع تدريجية للعاملين الحاليين في المحطة على وحدات الجيش المختلفة، مع إعطاء أولوية لوحدات قتالية وأخرى داعمة للقتال.
وفي المقابل، أوضح كاتس أن محطة «غالي غاليتس»، التابعة أيضا للجيش لكنها لا تبث برامج سياسية، ستخضع لدراسة منفصلة لضمان استمرار عملها مع الحفاظ على طابعها. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إغلاق إذاعة الجيش بحلول 1 آذار 2026
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إغلاق إذاعة الجيش بحلول 1 آذار 2026
22/12/2025 19:27:02
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مجلس الصحافة والإعلام: قرار إغلاق إذاعة الجيش غير قانوني وسنعمل ضده
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مجلس الصحافة والإعلام: قرار إغلاق إذاعة الجيش غير قانوني وسنعمل ضده
22/12/2025 19:27:02
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: غارة على مسلحين شمالي الضفة الغربية
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: غارة على مسلحين شمالي الضفة الغربية
22/12/2025 19:27:02
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: العلاقات مع كوريا الشمالية تتطور وفقا للمخطط
Lebanon 24
بوتين: العلاقات مع كوريا الشمالية تتطور وفقا للمخطط
22/12/2025 19:27:02
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع
الديمقراطية
الإسرائيلية
الديمقراطي
الإسرائيلي
سكاي نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
Lebanon 24
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
12:15 | 2025-12-22
22/12/2025 12:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
12:00 | 2025-12-22
22/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
Lebanon 24
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
11:23 | 2025-12-22
22/12/2025 11:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
11:08 | 2025-12-22
22/12/2025 11:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
Lebanon 24
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
10:51 | 2025-12-22
22/12/2025 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2025-12-22
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
12:00 | 2025-12-22
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
11:23 | 2025-12-22
نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة
11:08 | 2025-12-22
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
10:51 | 2025-12-22
إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟
10:47 | 2025-12-22
الاشتباكات تتجدد قرب أوفيرا في الكونغو
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24