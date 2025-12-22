تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بعدما كانت تنتقده بشدّة... فنانة أميركيّة بارزة عن ترامب: هو قدوة للشباب

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:11
Doc-P-1458561-639020168656655379.jpg
Doc-P-1458561-639020168656655379.jpg photos 0
رغم إنتقاداتها السابقة للرئيس الأميركيّ، فاجأت نجمة الراب الأميركية نيكي ميناج الحضور في تجمع لحزب المحافظين في ولاية أريزونا، بإحيائها ذكرى الناشط الراحل تشارلي كيرك، واستغلت وجودها على المسرح للإشادة بدونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس.
 
 
ووصفت ميناج كلّ من ترامب ونائبه بـ"قدوة الشباب". (ارم نيوز)

عربي-دولي

المرأة

حزب المحافظين

دونالد ترامب

ارم نيوز

أريزونا

دونالد

ترامب

ميناج

لي كي

