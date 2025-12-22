إعتقال مسلّح في فرنسا... هذا ما فعله في وسط الشارع

اعتقلت الشرطة رجلًا مسلحًا بسكين كان يُشكّل تهديدًا أمنيًا في الشارع في مدينة غرونوبل شرقي .



وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن عناصر أمنية من وحدات التدخل، سيطرت البالغ من العمر 34 عامًا، في شارع جان بان في منطقة .



ونقل الرجل إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص من قبل عناصر الشرطة. (ارم نيوز)



