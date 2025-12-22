نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

أعلنت الحكومة النيجيرية، الاثنين، أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع والذي هدد فيه بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق ، "قد تم حلّه إلى حد كبير".



وقال النيجيري محمد إدريس في عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام: "لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أميركا ونيجيريا"، وفق "فرانس برس". (ارم نيوز)

Advertisement