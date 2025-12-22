إشتباكات وسقوط جرحى... ما الذي تشهده مدينة حلب السوريّة؟

ذكرت وكالة " " ، أنّ "قوات "قسد" انتهكت وقف إطلاق النار واستهدفت نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي شمالي مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدفاع المدني.



وقالت "سانا" إنّ "مجموعات "قسد"، استهدفت بـ"الرشاشات الثقيلة وقذائف الـ"آر بي جي" و"الهاون" محيط حيّ والمنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون".

وفي هذا السياق، أفادت قناة "الإخبارية السورية"، عن "إصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف "قسد" عدة أحياء في مدينة حلب".



وأشارت إلى "وصول عدد من المواطنين المصابين إلى مشفى الرازي في حلب بينهم عنصران من الدفاع المدني، جراء استهداف "قسد".



كما أشارت "سانا" إلى أن طريق – حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان أغلق "نتيجة استهدافه من قبل مجموعات قسد"، ما دفع عشرات العائلات وعمال المصانع إلى مغادرة المنطقة حفاظا على سلامتهم.