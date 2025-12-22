تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار
Lebanon 24
22-12-2025
|
11:08
photos
نفت
وزارة الدفاع السورية
مساء اليوم الاثنين ما تروّجه قنوات تابعة لـ"قسد" عن قيام الجيش العربي السوري بشن هجوم على مواقعها في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "
سانا
" إن "قسد" هي من هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار
قوى الأمن الداخلي
والجيش العربي السوري في محيط
حي الأشرفية
، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش وقوى الأمن.
وأضافت أن قواتها ترد حالياً على "مصادر نيران" لـ"قسد" تستهدف منازل المدنيين وتحركاتهم، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش والأمن في محيط الحيين، مؤكدة أن الرد يأتي "دفاعاً عن أرواح المواطنين ومواقع الدولة" رداً على ما وصفته بالاعتداءات غير المبررة من "الميليشيا الانفصالية". (روسيا اليوم)
