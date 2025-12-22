اشتباكات عنيفة في حلب.. ودمشق تنفي هذه الأخبار

نفت مساء اليوم الاثنين ما تروّجه قنوات تابعة لـ"قسد" عن قيام الجيش العربي السوري بشن هجوم على مواقعها في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة " " إن "قسد" هي من هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار والجيش العربي السوري في محيط ، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش وقوى الأمن.



وأضافت أن قواتها ترد حالياً على "مصادر نيران" لـ"قسد" تستهدف منازل المدنيين وتحركاتهم، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش والأمن في محيط الحيين، مؤكدة أن الرد يأتي "دفاعاً عن أرواح المواطنين ومواقع الدولة" رداً على ما وصفته بالاعتداءات غير المبررة من "الميليشيا الانفصالية". (روسيا اليوم)

