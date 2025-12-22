نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة

أعلنت الحكومة النيجيرية، الإثنين، حلّ "الخلاف الدبلوماسي الأخير" مع عقب تهديدات بالتدخل العسكري بسبب مزاعم مجازر بحق .



وكان قد وجه في انتقادات لاذعة لنيجيريا مُصْفِقاً مسيحييها بـ"الإبادة الوجودية" وسط نزاعات مسلحة، مُثِيرَة جدلاً بين مؤيدين رحبوا بالحملة ومعارضين خشوا تأجيج التوترات الطائفية في أكبر دولة إفريقية سكّانياً.



بالتوازي، أكد محمد إدريس في مؤتمر نهاية العام "حُلّ الخلاف عبر حوار جِديّ يعزز الشراكة الأميركية-النيجيرية"، مُرْفِضاً وصف العنف بـ"الاضطهاد الديني" المُسْتَخْدَمَ من اليمين المسيحي والانفصاليين.



واستقبلت نيجيريا وفداً من الكونغرس هذا الشهر، غير أنها تبقى على قائمة "المثيرة للقلق" بحرية الدين، مع قيود تأشيرات أسبوع مضى.



مع ذلك، يلاحظ محللون تعزيزاً أمنياً برحلات استطلاع أميركية متزايدة فوق معاقل جهادية، رغم تعقيد النزاعات التي تُقْتُلُ مسلمين ومسيحيين دون تمييز. (سكاي نيوز)

Advertisement