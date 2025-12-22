تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نيجيريا: خلاف ترامب حُلّ.. ولشراكة أمنية متزايدة

Lebanon 24
22-12-2025 | 11:23
أعلنت الحكومة النيجيرية، الإثنين، حلّ "الخلاف الدبلوماسي الأخير" مع الولايات المتحدة عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري بسبب مزاعم مجازر بحق المسيحيين.

وكان قد وجه ترامب في انتقادات لاذعة لنيجيريا مُصْفِقاً مسيحييها بـ"الإبادة الوجودية" وسط نزاعات مسلحة، مُثِيرَة جدلاً بين مؤيدين رحبوا بالحملة ومعارضين خشوا تأجيج التوترات الطائفية في أكبر دولة إفريقية سكّانياً.

بالتوازي، أكد وزير الإعلام محمد إدريس في مؤتمر نهاية العام "حُلّ الخلاف عبر حوار جِديّ يعزز الشراكة الأميركية-النيجيرية"، مُرْفِضاً وصف العنف بـ"الاضطهاد الديني" المُسْتَخْدَمَ من اليمين المسيحي والانفصاليين.

واستقبلت نيجيريا وفداً من الكونغرس هذا الشهر، غير أنها تبقى على قائمة واشنطن "المثيرة للقلق" بحرية الدين، مع قيود تأشيرات أسبوع مضى.

مع ذلك، يلاحظ محللون تعزيزاً أمنياً برحلات استطلاع أميركية متزايدة فوق معاقل جهادية، رغم تعقيد النزاعات التي تُقْتُلُ مسلمين ومسيحيين دون تمييز. (سكاي نيوز)
