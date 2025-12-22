تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحت الضغط المالي والسياسي.. السلطة الفلسطينية تنهي مخصصات الأسرى

Lebanon 24
22-12-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1458659-639020372087659000.webp
Doc-P-1458659-639020372087659000.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية وقف رواتب عائلات الشهداء والأسرى ونقلها إلى ما يُسمّى "مؤسسة التمكين"، معتبرة أنّ الخطوة تشكّل سقوطًا وطنيًا وأخلاقيًا خطيرًا، واستجابة مباشرة للضغوط الأميركية والإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، رأت الفصائل أنّ القرار يعمّق الانقسام الداخلي، ويستهدف شريحة قدّمت أثمانًا باهظة في مسار النضال، داعية إلى تحرّك وطني وشعبي عاجل لحماية حقوق هذه العائلات ومنع المساس بمكانتها وكرامتها، خصوصًا في ظل ما يتعرّض له الأسرى من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت القرار جريمة سياسية وأخلاقية تنسجم مع مشروع الاحتلال لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، فيما وصفت حركة المجاهدين الخطوة بأنها رضوخ صريح للإملاءات الأميركية والإسرائيلية وإجراء عقابي يطال فئات أساسية من الشعب الفلسطيني.

وطالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرار، والعودة إلى الأنظمة السابقة التي تكفل حقوق عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

ويأتي هذا الموقف عقب إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في تشرين الثاني الماضي، مرسومًا ألغى بموجبه منظومة الاستحقاق القائمة على صفة الأسير أو الشهيد أو الجريح، واستبدلها بنظام يعتمد معيار "الاحتياج الاجتماعي" فقط، مع نقل ملف المساعدات إلى مؤسسة تُعنى بمكافحة الفقر ولا تمتلك مصادر تمويل ثابتة.

وجاء القرار في سياق ضغوط سياسية ومالية متواصلة، أبرزها احتجاز إسرائيل منذ عام 2019 مبالغ شهرية من أموال المقاصة، تعادل قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: إسرائيل أرسلت وفدا استخباراتيا خاصا إلى بروكسل لإقناع الاتحاد الأوروبي بأن السلطة الفلسطينية لا تزال تحول مخصصات الأسرى
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تغييرات النظام السياسي تعقّد إصلاح السلطة الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الضغط المالي على" حزب الله" يشتد والتدقيق وصل الى التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستنشئ مع السلطة الفلسطينية لجنة مشتركة لتعزيز قيام الدولة الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

الاحتلال

الإسلام

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-22
Lebanon24
16:51 | 2025-12-22
Lebanon24
16:30 | 2025-12-22
Lebanon24
16:08 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:57 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24