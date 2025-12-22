في ظروف غامضة.. 3 سجناء خطيرين يفرون من سجن أميركي والسلطات تحذر

فرّ 3 نزلاء من بينهم محتجز بتهمة القتل من سجن مقاطعة تقع بشرق مدينة ، عاصمة ولاية ، وفق ما أفادت السلطات الأميركية.



ووقع الحادث أمس الإثنين في سجن ، وتم اكتشافه أثناء فحص أمني روتيني، وفق ما ذكر مكتب قائدة شرطة مقاطعة ديكالب.



وقالت قائدة شرطة ميلودي في بيان: "نأخذ هذا الخرق على محمل الجد ونعمل بجد لضمان إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الحجز بأمان ".



ولم تُكشف على الفور تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية الفرار.



وحذر مكتب قائدة الشرطة من خطورة الفارين الثلاثة قائلا: "نحث المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب منهم".



Advertisement