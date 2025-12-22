تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
reports about lebanon
عربي-دولي

في ظروف غامضة.. 3 سجناء خطيرين يفرون من سجن أميركي والسلطات تحذر

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:40
فرّ 3 نزلاء من بينهم محتجز بتهمة القتل من سجن مقاطعة تقع بشرق مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، وفق ما أفادت السلطات الأميركية. 

ووقع الحادث أمس الإثنين في سجن مقاطعة ديكالب، وتم اكتشافه أثناء فحص أمني روتيني، وفق ما ذكر مكتب قائدة شرطة مقاطعة ديكالب.

وقالت قائدة شرطة المقاطعة ميلودي مادوكس في بيان: "نأخذ هذا الخرق على محمل الجد ونعمل بجد لضمان إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الحجز بأمان في أسرع وقت ممكن".

ولم تُكشف على الفور تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية الفرار.

وحذر مكتب قائدة الشرطة من خطورة الفارين الثلاثة قائلا: "نحث المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب منهم".
عربي-دولي

منوعات

في أسرع وقت ممكن

مقاطعة ديكالب

مكتب قائد

المقاطعة

أتلانتا

جورجيا

مادوكس

جورجي

