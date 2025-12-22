تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الإمارات تؤكد دعمها لانتقال السودان إلى حكومة مدنية

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:48
شدد مندوب الإمارات في الأمم المتحدة محمد أبو شهاب على دعم بلاده لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة.

وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن  بشأن السودان ، حذر أبو شهاب من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل.

وقال: "هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب وهذا ليس ادعاء".

وأضاف أن "ارتكاب الفضائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات الإسلامية المتحالفة معه يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفضائع الممنهجة بدوافع إثنية".

وتابع قائلا إن المجتمع الدولي "يجب أن لا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاءً خطيرا لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل".

وشدد على أنه "يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع".
 
