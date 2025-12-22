الإمارات تؤكد دعمها لانتقال السودان إلى حكومة مدنية

شدد مندوب في محمد على دعم بلاده لانتقال إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة.وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن السودان ، حذر أبو من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل.وقال: "هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب وهذا ليس ادعاء".وأضاف أن "ارتكاب الفضائع من قبل وحلفائها وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات الإسلامية المتحالفة معه يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفضائع الممنهجة بدوافع إثنية".وتابع قائلا إن "يجب أن لا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر لتصبح فضاءً خطيرا لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل".وشدد على أنه "يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع".