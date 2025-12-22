وقفا شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.. اليكم ابرز ما طرحته الحكومة السودانية

طرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمس الاثنين خلال كلمته أمام مبادرة تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكدا أن دفع ثمنا باهظا بسبب النزاع المستمر.

وأوضح إدريس أن المبادرة تركز على وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما سماها "المليشيات المتمردة".



وأشار إلى أن الخطة تشمل تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، بهدف دعم عودتهم إلى الحياة المدنية، مؤكدا أن "لا سلام بدون مساءلة".

كما دعا إلى حوار سوداني خلال الفترة الانتقالية للاتفاق على أسس الحكم، على أن تُختتم بانتخابات عامة تحت رقابة دولية.



وأوضح أن "خيار مدروس لاستبدال الفوضى بالنظام والعنف بالقانون واليأس بالأمل"، مشيرا إلى أن بلاده تعرضت لما سماه "عدوان من قبل مليشيا الدعم السريع وداعميها".