بمشاركة دول عربية.. واشنطن تبحث عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

تدرس ، بالتنسيق مع حلفائها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ، في خطوة تهدف إلى إحياء جهود وقف إطلاق النار بين وحركة ، بعد سلسلة من التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على المشاورات، لوكالة بلومبرغ.



وبحسب المصادر، التي طلبت عدم هويتها نظراً لحساسية المحادثات، جرى طرح العاصمة الأميركية كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، كانون الثاني 2026.

وتشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، من بينها مصر، التي تلعب دوراً محورياً بوصفها شريكاً أساسياً في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية.



وتهدف الخطوة، وفق المصادر، إلى تفعيل ما تصفه إدارة الرئيس الأميركي بـ"المرحلة الثانية" من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.



ويتزامن هذا التوجه مع مباحثات استضافتها الدوحة مؤخراً، ناقشت إمكانية نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، بهدف توفير بيئة أمنية مناسبة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية.



كما أشارت المصادر إلى أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي اقترحه ، قد يتولى دوراً إشرافياً في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود، مع التركيز على إشراك شركات تكنولوجيا ولوجستيات عالمية.