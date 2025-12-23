تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بمشاركة دول عربية.. واشنطن تبحث عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
23-12-2025 | 00:02
تدرس الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة ، في خطوة تهدف إلى إحياء جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ، بعد سلسلة من التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على المشاورات، لوكالة بلومبرغ.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المحادثات، جرى طرح العاصمة الأميركية واشنطن كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، كانون الثاني 2026.
وتشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، من بينها مصر، التي تلعب دوراً محورياً بوصفها شريكاً أساسياً في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية.

وتهدف الخطوة، وفق المصادر، إلى تفعيل ما تصفه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المرحلة الثانية" من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.

ويتزامن هذا التوجه مع مباحثات استضافتها الدوحة مؤخراً، ناقشت إمكانية نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، بهدف توفير بيئة أمنية مناسبة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

كما أشارت المصادر إلى أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي اقترحه ترامب، قد يتولى دوراً إشرافياً في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود، مع التركيز على إشراك شركات تكنولوجيا ولوجستيات عالمية.
الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

الكشف عن

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

