مادورو: "ترامب سيكون أفضل حالا" لو اهتم ببلاده

قال ردا على نظيره الأميركي الذي أمر قواته بحصار ، إن " سيكون أفضل حالا لو اهتم بشؤون بلاده بدلا من تهديد كاراكاس".

وقال مادورو في خطاب بث على التلفزيون العام: " سيكون أفضل حالًا في بلده وفي العالم. سيكون أفضل حالًا في بلده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيكون أفضل حالًا في العالم لو اهتم بشؤون بلاده".

وكان ترامب قد أعلن سابقا أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط.

وفي خطوة تعد سابقة قانونية وسياسية مثيرة للجدل، أكد ترامب أن ستحتفظ لنفسها بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلات في المياه الدولية، مبررا ذلك بأنه يأتي من ضمن "جهود مكافحة التهريب وتهريب المخدرات".