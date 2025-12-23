محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء النرويج التطورات في المنطقة

تلقى بن زايد آل رئيس ، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من يوناس غار ستور رئيس وزراء النرويج.

وبحث الشيخ زايد ورئيس وزراء النرويج خلال الاتصال "تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم مصالحهما المشتركة وتعزز رؤية البلدين تجاه التنمية والازدهار"، حسبما ذكرت "وام".



واستعرض الجانبان خلال الاتصال "عددا من الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة".

وأكد الجانبان "ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكانه بكميات كافية عبر جميع الوسائل المتاحة ودون عوائق".



كما أكد الجانبان "حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة والعالم والتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة".



وأشار الجانبان إلى "دعم البلدين لجميع الجهود التي تدفع تجاه إيجاد مسار سياسي في المنطقة يقوم إلى أساس حل الدولتين".