Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء النرويج التطورات في المنطقة

Lebanon 24
23-12-2025 | 00:52
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من يوناس غار ستور رئيس وزراء النرويج.
وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء النرويج خلال الاتصال "تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم مصالحهما المشتركة وتعزز رؤية البلدين تجاه التنمية والازدهار"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستعرض الجانبان خلال الاتصال "عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة".
وأكد الجانبان "ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكانه بكميات كافية عبر جميع الوسائل المتاحة ودون عوائق".

كما أكد الجانبان "حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم والتعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة".

وأشار الجانبان إلى "دعم البلدين لجميع الجهود التي تدفع تجاه إيجاد مسار سياسي في المنطقة يقوم إلى أساس حل الدولتين".
