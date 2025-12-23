تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة.. مقتل شخصين

Lebanon 24
23-12-2025 | 02:14
قُتل شخصان على الأقل بحادثة تحطّم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقل طبي إلى ولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنت البحرية.
ووقعت الحادثة في البحر بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.
وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان، أنه "من بين الأشخاص الثمانية الذين كانوا في الطائرة، عثر على أربعة أحياء واثنين ميتين"، مشيرة إلى أن "الجهود تتواصل لإنقاذ الشخصين اللذين كانا داخل الطائرة المحطمة"، مضيفة أنها على اتصال بخفر السواحل الأميركيين.
بحسب موقع "فلايت رادار"، أقلعت الطائرة من مطار ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية (جنوب شرق) الساعة 18,46 بتوقيت غرينتش. وانقطع الاتصال بها الساعة 21,01 فوق خليج غالفستون قرب مطار سكولز الدولي.
 
مواضيع ذات صلة
السلطات المكسيكية: نحو 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة صغيرة وسط البلاد
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات ولاية نورث كارولاينا الأمريكية: 7 قتلى في تحطم طائرة ركاب صغيرة بمقاطعة إيريدل
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: مقتل طيار في حادث تحطم طائرة هندية في معرض دبي للطيران
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" في السودان
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

خفر السواحل

الأميركيين

جنوب شرق

المكسيك

تكساس

سكولز

غرين

