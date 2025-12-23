تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة.. مقتل شخصين
Lebanon 24
23-12-2025
|
02:14
قُتل شخصان على الأقل بحادثة تحطّم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقل طبي إلى ولاية
تكساس
الأميركية، وفق ما أعلنت البحرية.
ووقعت الحادثة في البحر بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.
وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان، أنه "من بين الأشخاص الثمانية الذين كانوا في الطائرة، عثر على أربعة أحياء واثنين ميتين"، مشيرة إلى أن "الجهود تتواصل لإنقاذ الشخصين اللذين كانا داخل الطائرة المحطمة"، مضيفة أنها على اتصال بخفر السواحل
الأميركيين
.
بحسب موقع "فلايت رادار"، أقلعت الطائرة من مطار ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية (جنوب شرق) الساعة 18,46 بتوقيت غرينتش. وانقطع الاتصال بها الساعة 21,01 فوق خليج غالفستون قرب مطار
سكولز
الدولي.
