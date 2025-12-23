تحطم طائرة عسكرية مكسيكية في الولايات المتحدة.. مقتل شخصين

قُتل شخصان على الأقل بحادثة تحطّم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية كانت تقوم بنقل طبي إلى ولاية الأميركية، وفق ما أعلنت البحرية.

ووقعت الحادثة في البحر بينما كانت الطائرة التي استأجرتها مؤسسة مكسيكية لمساعدة الأطفال المصابين بحروق بالغة، تقترب من غالفستون قرب هيوستن في ولاية تكساس.

وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان، أنه "من بين الأشخاص الثمانية الذين كانوا في الطائرة، عثر على أربعة أحياء واثنين ميتين"، مشيرة إلى أن "الجهود تتواصل لإنقاذ الشخصين اللذين كانا داخل الطائرة المحطمة"، مضيفة أنها على اتصال بخفر السواحل .

بحسب موقع "فلايت رادار"، أقلعت الطائرة من مطار ميريدا في ولاية يوكاتان المكسيكية (جنوب شرق) الساعة 18,46 بتوقيت غرينتش. وانقطع الاتصال بها الساعة 21,01 فوق خليج غالفستون قرب مطار الدولي.

